فنون ومشاهير

أول صورة لوائل كفوري بعد خروجه من المستشفى من داخل منزله

Lebanon 24
19-10-2021 | 06:27
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بعد خروجه من المستشفى جراء تعرضه لحادث سير مروع على أوتستراد جبيل، وإصابته برضوض مختلفة وجروح في مختلف انحاء جسمه، يبدو أنّ الفنان وائل كفوري اصبح بصحة جيدة، بعدما نشر الشاعر إيلي أبو أنطون عبر حسابه على "انستغرام" أول صورة لكفوري بعد خروجه من المستشفى، وعلق عليها: "نورت بيتك وائل كفوري.. الحمد لله عالسلامة".
 
 
 
وكان حبيب ابو انطون الصديق المقرب من وائل كفوري، كشف في وقت سابق أنّه زار وائل في منزله بنفس اليوم الذي خرج فيه من المستشفى، وأنه كان يمشي بشكل طبيعي، ولكنه يقضي فترة استراحة في المنزل خلال هذه الفترة.
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