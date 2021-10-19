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فنون ومشاهير
أول تعليق لوائل كفوري بعد الحادث المروّع.. هذه رسالته
Lebanon 24
19-10-2021
|
11:51
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نشر الفنان اللبناني وائل كفوري عبر خاصي الستوري عبر حسابه على "انستغرام" رسالة وجهها إلى جمهوره ومحبيه بعد نجاته من الحادث المروع الذي تعرض له الأسبوع الفائت.
وجاء في الرسالة:
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