أول تعليق لوائل كفوري بعد الحادث المروّع.. هذه رسالته

نشر الفنان اللبناني وائل كفوري عبر خاصي الستوري عبر حسابه على "انستغرام" رسالة وجهها إلى جمهوره ومحبيه بعد نجاته من الحادث المروع الذي تعرض له الأسبوع الفائت.

وجاء في الرسالة: