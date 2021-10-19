23
o
بيروت
23
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
مغنية تعترف: هربت من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيل
Lebanon 24
19-10-2021
|
13:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعترفت مغنية بوب تركية تدعى لينيت بهروبها من الخدمة في الجيش الإسرائيلي.
وأوضحت لينيت، 46 عامًا، خلال حديث مع معجبيها في إسطنبول، نقلته صحيفة "حرييت"، أنها ولدت في إسرائيل (فلسطين المحتلة)، وعاشت هناك حتى أصبحت في سن يؤهلها لدخول الجيش، ولكنها لم ترغب في أداء الخدمة العسكرية الإجبارية.
وأضافت: "عندما انتهت المدرسة، قالوا :حان وقت الخدمة العسكرية.. لذلك جئت إلى تركيا".
وأشارت إلى أنها انتقلت للعيش في تركيا، وتريد البقاء هناك، بغض النظر عما يحدث.
تابع
الأكثر قراءة
6 شقق بسعر واحدة: العقار في لبنان لمزيد من التدهور!
Lebanon 24
6 شقق بسعر واحدة: العقار في لبنان لمزيد من التدهور!
02:30 | 2021-10-19
19/10/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من مسيحي لبناني إلى سماحة السيد نصرالله
Lebanon 24
رسالة من مسيحي لبناني إلى سماحة السيد نصرالله
02:00 | 2021-10-19
19/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذه الاسباب الخمسة لن "يحلّق" الدولار
Lebanon 24
لهذه الاسباب الخمسة لن "يحلّق" الدولار
00:12 | 2021-10-19
19/10/2021 12:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج سيكرمون في نهاية السنة.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج سيكرمون في نهاية السنة.. هل أنت من بينهم؟
03:30 | 2021-10-19
19/10/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج كتومة.. وهكذا يمكن الوصول لأسرارها!
Lebanon 24
هذه الأبراج كتومة.. وهكذا يمكن الوصول لأسرارها!
00:00 | 2021-10-19
19/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:26 | 2021-10-19
إبنة عمرو دياب بتغيير كبير في شكلها (صورة)
14:00 | 2021-10-19
لقاء جديد يجمع عمرو دياب ودينا الشربيني
13:04 | 2021-10-19
جو أشقر يثير الجدل بصورة غريبة وهو عاري الصدر
12:45 | 2021-10-19
ممثلة سورية تقرر الانتقال إلى دار المسنين بعدما أهملها ابنها؟
11:51 | 2021-10-19
أول تعليق لوائل كفوري بعد الحادث المروّع.. هذه رسالته
11:00 | 2021-10-19
فيلم مصري يثير غضب الفنانين وإنسحابهم.. هذه قصته
فيديو
ما سبب الخلاف بين عاصي الحلاني ونوال الزغبي؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما سبب الخلاف بين عاصي الحلاني ونوال الزغبي؟ (فيديو)
08:00 | 2021-10-19
19/10/2021 21:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هل كان المريخ القديم شبيها بالأرض؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل كان المريخ القديم شبيها بالأرض؟ (فيديو)
14:00 | 2021-10-18
19/10/2021 21:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربية شهيرة تُحتجز في السيارة.. هكذا تم إنقاذها (فيديو)
Lebanon 24
فنانة عربية شهيرة تُحتجز في السيارة.. هكذا تم إنقاذها (فيديو)
09:40 | 2021-10-18
19/10/2021 21:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact