مغنية تعترف: هربت من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيل

اعترفت مغنية بوب تركية تدعى لينيت بهروبها من الخدمة في الجيش الإسرائيلي.وأوضحت لينيت، 46 عامًا، خلال حديث مع معجبيها في إسطنبول، نقلته صحيفة "حرييت"، أنها ولدت في إسرائيل (فلسطين المحتلة)، وعاشت هناك حتى أصبحت في سن يؤهلها لدخول الجيش، ولكنها لم ترغب في أداء الخدمة العسكرية الإجبارية.وأضافت: "عندما انتهت المدرسة، قالوا :حان وقت الخدمة العسكرية.. لذلك جئت إلى تركيا".وأشارت إلى أنها انتقلت للعيش في تركيا، وتريد البقاء هناك، بغض النظر عما يحدث.