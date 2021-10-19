فنون ومشاهير

تغيير اسم كاني ويست رسمياً إلى "يي"

Lebanon 24
19-10-2021 | 23:00
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وافق القضاء الأميركي رسمياً على تغيير اسم المغني المعروف باسم كاني ويست إلى "يي"، من دون أي اسم شهرة أو اسم ثانٍ.
وأكد ناطق باسم محكمة لوس أنجلس، أن قاضياً في المدينة الواقعة غرب الولايات المتحدة وافق رسمياً على تغيير الاسم بناء على الطلب الذي قدمه مغني الراب البالغ 44 عاماً نهاية آب "لدوافع شخصية".
وأبدى المغني خلال إنجازه إجراءات الطلاق مع نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان، رغبته في اعتماد اسم "يي"، وهو لقب عُرف به طويلاً، في كامل المعاملات الرسمية، مستغنياً تالياً عن اسمه كاني عمري ويست.
وكان مغني الراب أصدر سنة 2018 ألبوماً يحمل عنوان "يي".
وخلال الصيف المنصرم، طرح "يي" الذي يعتبر من أشهر مغني الراب في العالم ألبوم "دوندا" ويتضمن 27 أغنية
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