فنون ومشاهير

نانسي عجرم تأسر القلوب في تونس.. أطلت بفستان ذهبي خطفت فيه الأنظار وهكذا رقصت بدلع (فيديو)

Lebanon 24
20-10-2021 | 02:00
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أحيت الفنانة نانسي عجرم مساء أمس الثلاثاء حفل إفتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس.

 

وتألقت نانسي بالحفل بفستان طويل مكشوف الأكتاف باللون الذهبي وحزام بسيط باللون الأسود.

A post shared by Nancy Ajram (@nancyajramsy)


 
 

إطلالة نانسي أثارت إعجاب الجمهور الذي تداول صُورها على نطاق واسع إلى جانب فيديوهات من الحفل الذي غنت فيه آخر أعمالها المُصورة "سلامات" وأغانيها القديمة كما أنها تصدرت التراند.

 

 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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