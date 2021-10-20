فنون ومشاهير

إليسا تضج جمالاً على غلاف مجلة شهيرة.. والجمهور يُعلق: كتير مغيرة! (صور)

Lebanon 24
20-10-2021 | 03:00
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نشرت الفنانة اليسا صورا من جلسة تصوير خاصة بإحدى المجلات عبر حسابها على تطبيق انستغرام، ظهرت فيها بلوك جديد.

 

وتألقت اليسا بإطلالة كلاسيكية أنيقة، خطفت فيها الأنظار بجمالها، ونالت اعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا وتصدرت التراند.

 

A post shared by Elissa (@elissazkh)


 
 
 

وبدت إليسا بملامح متغيرة وهذا ما دفع متابعيها يتكهنون انها خضعت من جديد لعمليات تجميل بدلت ملامحها تماما عن سابق.

 

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