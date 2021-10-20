بعد حفل الزفاف الأسطوري... أول تعليق لزوج ابنة بيل غيتس

عبّر نجم رياضة الفروسية المصري- الأميركي نائل نصار، عن سعادته بالزواج من حبيبته جينفر غيتس، والابنة الكبرى للملياردير العالمي بيل غيتس وميليندا غيتس.
ونشر الشاب البالغ من العمر 30 عاماً صورة من حفل الزفاف المميّز، عبر حسابه في "إنستغرام"، ووعد من خلالها زوجته بأنه سيظل معها إلى الأبد، وبأنه يحبّها حباً كبيراً ولا يمكنه الاستغناء عنها.
وقدّم نصار الشكر والامتنان الى كل من شاركه في يوم زفافه، وكتب: "شكراً لكل من جعل هذا أسعد يوم في حياتي".
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وتفاعلت العروس مع منشور عريسها وعلّقت عليه قائلةً: "أنا الفتاة الأكثر حظاً في العالم، وحققتُ حلمي بالزواج من حبيبي". كذلك نشرت صورة عفوية من حفل الزفاف واكتفت بتدوين تاريخ زواجها مع عبارة "عالمي".
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وأُُقيم حفل الزفاف في الهواء الطلق داخل مزرعة خيول، تُقدّر مساحتها بـ124 فداناً في ولاية نيويورك الأميركية، وقد أفادت بعض التقارير الصحافية بأن هذه المزرعة التي تبلغ قيمتها أكثر من 15 مليون دولار كانت هدية من بيل غيتس لابنته عام 2018، وذلك بعد تخرجها في جامعة ستانفورد.