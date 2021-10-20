في الجونة.. فيلم يُعرض من دون مشاركة!

على هامش الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، اختار صناع فيلم "قمر 14" أن يعرض العمل للمرة الأولى عالميا ضمن الفعاليات دون أن يشار ك في المسابقة.وتحدث صناع الفيلم الذي يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم خالد النبوي وياسمين رئيس وأحمد الفيشاوي وشيرين رضا، ومن إخراج هادي الباجوري وإنتاج أحمد السبكي، في لقاء مع الصحافيين.فأكد المخرج أنه عمل مع المؤلف كثيرا، وحينما أخبره أنه يمتلك سيناريو، أوضح الباجوري أنه لم يعمل كثيرا على السيناريو بسبب كتابته بشكل محترف للغاية.بسيط وسلسوللمرة الأولى يقوم بإرسال المسودة الأولى للممثلين، معتبرا أن تحضير الفيلم كان بسيطا وسلسا للغاية، وهو ما وصفه قائلا "أقل فيلم عملت فيه مجهود.. تحضيره كان بسيطا وسلسا".وكشف المخرج عن كون الفيلم يتحدث عن أمرين، أولهما تأثير المجتمع على العلاقات الرومانسية في ظل الانتشار الواسع لشبكات التواصل الاجتماعي، والأمر الثاني يتعلق بليلة اكتمال القمر وما يصاحبها من تأثيرات على الأرض، وبالتالي التأثير الذي يقع على المواطنين.ورغم احتواء الفيلم على 5 قصص للأبطال بالداخل، أكد صناعه على كونه فيلما واحدا مترابطا ولا يحتوي على 5 أفلام قصيرة، كما نفى مخرجه أن يكون هناك أي تشابه بين الفيلم وفيلم "هيبتا" الذي قدمه من قبل، على الرغم من كون نوع الفيلم واحدا وهو الطابع الرومانسي.أما فيما يخص ظهور الممثلين بالفيلم وكونهم نالوا دقائق معدودة بسبب قصر مدة العمل، وتواجد 5 قصص داخل الإطار الفني، فأكد المخرج أن الممثل الذي يضع في حساباته مدة الدور وحجمه دون الاهتمام بالفيلم في المجمل، هو ممثل لا يرغب في العمل معه نهائيا، وهو ما اتفق معه فيه باقي الممثلين الحاضرين.كما أشار الفيشاوي إلى أن البطولات الجماعية عادة ما تنجح، وحينما يتواجد أكثر من فنان يساهم ذلك في تسويق العمل، لأن الجمهور سيحضر من أجل الفنان الذي يحبه.في حين اعتبر أحمد مالك أن النظر إلى حجم الدور والمدة التي سيقضيها صاحبه في العمل هو منظور سطحي، وهو ما جعل المخرج يؤكد أنه لا يؤسس أعماله عل ممثلين.يشار إلى أن فيلم "قمر 14" عرض على هامش الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، للمرة الأولى عالميا ضمن الفعاليات دون أن يشار ك في المسابقة.