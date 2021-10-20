أحمد الفيشاوي وزوجته "ترند" على السوشيال ميديا بسبب قُبلة (فيديو)

خطفت ندى كامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، أنظار الحضور على "الريد كاربت" في اليوم الخامس لـ"مهرجان الجونة السينمائي الدولي" في دورته الخامسة. وأثارت الجدل مرة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت في مشهد رومانسي وهي تقبّل زوجها أحمد الفيشاوي أمام الكاميرات، وانهالت التعليقات على صورتهما من متابعيهما على السوشيال ميديا قائلين: "ربنا ميقطعهاش عادة".

أحمد الفيشاوي يظهر بـ"حلق" ويتبادل القبلات مع زوجته في مهرجان الجونة#أحمد_الفيشاوي #مهرجان_الجونة_السينمائي pic.twitter.com/GkRbJP5J1z — Foochia - فوشيا (@foochia) October 19, 2021

وكان الثنائي قد أثارا الجدل على مواقع التواصل قبل بدء حفل افتتاح المهرجان بعدما نشر الفيشاوي مقطع فيديو بدا فيه وهو يقبّل زوجته أثناء ركوبهما سيارة الغولف.