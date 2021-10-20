فنون ومشاهير

أحمد الفيشاوي وزوجته "ترند" على السوشيال ميديا بسبب قُبلة (فيديو)

Lebanon 24
20-10-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-877127-637703349323804535.jpg
Doc-P-877127-637703349323804535.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خطفت ندى كامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، أنظار الحضور على "الريد كاربت" في اليوم الخامس لـ"مهرجان الجونة السينمائي الدولي" في دورته الخامسة. وأثارت الجدل مرة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت في مشهد رومانسي وهي تقبّل زوجها أحمد الفيشاوي أمام الكاميرات، وانهالت التعليقات على صورتهما من متابعيهما على السوشيال ميديا قائلين: "ربنا ميقطعهاش عادة".
 
وكان الثنائي قد أثارا الجدل على مواقع التواصل قبل بدء حفل افتتاح المهرجان بعدما نشر الفيشاوي مقطع فيديو بدا فيه وهو يقبّل زوجته أثناء ركوبهما سيارة الغولف.
المصدر: فوشيا
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2021-10-20
12:03 | 2021-10-20
11:35 | 2021-10-20
11:15 | 2021-10-20
11:00 | 2021-10-20
09:04 | 2021-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website