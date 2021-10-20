"الهيبة" يعود... فما علاقة "داعش"؟ (صور)

حصل "لبنان 24" على مجموعة صور من ساحة حمانا حيث يتابع فريق عمل "الهيبة الجبل" تصوير بعض المشاهد التي تظهر سيطرت "داعش" على ساحة الهيبة والتنكيل بأهلها.