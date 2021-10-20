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فنون ومشاهير
"الهيبة" يعود... فما علاقة "داعش"؟ (صور)
Lebanon 24
20-10-2021
|
06:56
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حصل "لبنان 24" على مجموعة صور من ساحة حمانا حيث يتابع فريق عمل "الهيبة الجبل" تصوير بعض المشاهد التي تظهر سيطرت "داعش" على ساحة الهيبة والتنكيل بأهلها.
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