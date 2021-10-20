إليسا تكشف عن "قصة حبّ جميلة" تعيشها... هذا ما قالته!

أعلنت الفنانة إليسا أنها تعيش علاقة حبّ. وفي مقابلة عبر مجلة "جمالك"، قالت: "الشريك موجود منذ فترة، وأنا سعيدة جداً وأعيش قصّة جميلة".

وردا على سؤال حول تكتمها دائماً حول حياتها العاطفيّة، أجابت: "سبق وظهرت علناً مع أشخاص تبّين لي لاحقاً أنّهم ليسوا الأشخاص المناسبين، فلِمَ أضع نفسي في موقف يشعرني بالخجل بعد ذلك؟ كما أنها حياتي الخاصة وليس شرطاً أن يعرف عنها الجميع".