فنون ومشاهير

إليسا تكشف عن "قصة حبّ جميلة" تعيشها... هذا ما قالته!

Lebanon 24
20-10-2021 | 09:04
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أعلنت الفنانة إليسا أنها تعيش علاقة حبّ. وفي مقابلة عبر مجلة "جمالك"، قالت: "الشريك موجود منذ فترة، وأنا سعيدة جداً وأعيش قصّة جميلة".
 
وردا على سؤال حول تكتمها دائماً حول حياتها العاطفيّة، أجابت: "سبق وظهرت علناً مع أشخاص تبّين لي لاحقاً أنّهم ليسوا الأشخاص المناسبين، فلِمَ أضع نفسي في موقف يشعرني بالخجل بعد ذلك؟ كما أنها حياتي الخاصة وليس شرطاً أن يعرف عنها الجميع".
 
وأشارت إليسا إلى أنها تحبّ الشغف الذي تبدأ به العلاقة. ورأت أن "البدايات دائماً أجمل، والشغف، هو محرّك الفترة الأولى، وليس هنالك أجمل من هذا الشعور، عندما تنتظرين بفارغ الصبر رؤية حبيبكِ وتمضية الوقت معه". وأضافت: "حبيبي ليس قريباً بالمسافة، ولا أراه بشكلٍ يومي، هذا الأمر يساعد في الإبقاء على الشغف لوقتٍ أطول".


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