أنجلينا جولي بإطلالة غير مألوفة وابنتها تأخذ منها فستانها (صور)

لفتت الممثلة العالمية أنجلينا جولي الأنظار خلال تواجدها على السجادة الحمراء خلال حضورها العرض الأول لفيلم Eternals "الأبديون"، في لوس أنجلوس.

واعتمدت اطلالة لافتة مستوحاة من الغجر واختارت فستانًا من الساتان البني، ونسقته مع سوار ذهبي بحكم كبير واكسسوار على الفم باللون الذهبي أيضاً.وما لفت الأنظار أيضاً ابنتها بالتبني زهرة التي ارتدت فستان والدتها الذي ارتدته في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2014، وسرعان ما أصبح هذا الامر محط اهتمام الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، والجدير بالذكر أن الفستان من تصميم المصمم إيلي صعب.