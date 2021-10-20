فنون ومشاهير

حذفتها لاحقًا...صافيناز بصور جريئة على اليخت (صور)

Lebanon 24
20-10-2021 | 12:03
A-
A+
Doc-P-877256-637703539726164478.jpg
Doc-P-877256-637703539726164478.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الراقصة صافيناز صورًا جديدة وجريئة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".
 
ولفتت صافيناز أنظار المتابعين بارتدائها المايو وهي على متن يخت فخم وسط البحر، إلا أنه يبدو أنها حذفت الصور لاحقًا.
 
 
 
 

مواضيع ذات صلة
أبو الحسن: تصويت المغتربين حق وواجب على الدولة أن تؤمن هذا الحق فهؤلاء رئة وروافد لبنان وملتزمون بكل واجباتهم الوطنية ومن حقهم أن يختاروا من يرونه مناسباً لتمثيلهم
lebanon 24
20/10/2021 21:53:51 Lebanon 24 Lebanon 24
أسد يختبىء في مرحاض عام بانتظار فريسة! (فيديو)
lebanon 24
20/10/2021 21:53:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"إنستغرام" يختبر "إبلاغ" مستخدميه بأي انقطاع
lebanon 24
20/10/2021 21:53:51 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال بقوة 6.2 على مقياس ريختر يضرب جزيرة كريت في اليونان
lebanon 24
20/10/2021 21:53:51 Lebanon 24 Lebanon 24

صافينار

يخت

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2021-10-20
11:35 | 2021-10-20
11:15 | 2021-10-20
11:00 | 2021-10-20
09:04 | 2021-10-20
08:00 | 2021-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website