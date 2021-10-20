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فنون ومشاهير
حذفتها لاحقًا...صافيناز بصور جريئة على اليخت (صور)
Lebanon 24
20-10-2021
|
12:03
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نشرت الراقصة صافيناز صورًا جديدة وجريئة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".
ولفتت صافيناز أنظار المتابعين بارتدائها المايو وهي على متن يخت فخم وسط البحر، إلا أنه يبدو أنها حذفت الصور لاحقًا.
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