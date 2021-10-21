فنون ومشاهير

بفستان أسود قصير جداً نادين نسيب نجيم تُشعل المواقع بجمالها.. ستُشارك بحدث عالمي! (صور)

Lebanon 24
21-10-2021 | 00:19
A-
A+
Doc-P-877393-637703981512788401.png
Doc-P-877393-637703981512788401.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت نادين ساحرة بفستان أسود قصير بأكمام من الموسلين وبفتحات عند الجانبين.

 

A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)


 
 

وقد نالت الصور إعجاب متابعيها الذين أثنوا على جمال نادين وانها فعلا استحقت لقب ملكة جمال لبنان.

 

وكانت نادين أعلنت عن إختيارها لتكون عضو في لجنة تحكيم ملكة جمال الكون الخاصة بالإمارات العربية المتحدة.

 

ونشرت الصورة الرسمية التي جاء فيها: "عضو في لجنة تحكيم ملكة جمال الكون في الإمارات العربية المتحدة نادين نسيب نجيم، ممثّلة حائزة على جوائز وملكة جمال سابقة".

A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)

 

 

وأرفقت نجيم البوستر بتعليق جاء فيه: "إنّ مسابقة ملكة جمال الكون الخاصة بالإمارات ليست فقط لاستعراض الجمال أو الاحتفاء بالذكاء، بل هي مسابقة تتطلّب الشجاعة والعطف لخدمة أهداف معينة. كما أنها تتمحور حول تمكين النساء الأخريات واختيار اللطف في أقوالنا وأفعالنا".

 

وستُقام المسابقة الجمالية في السابع من تشرين الثاني المقبل، وهي متاحة لجميع المقيمات في الإمارات من سن 18 إلى 28 مع أكثر من ثلاث سنوات من الإقامة في الإمارات .

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:58 | 2021-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2021-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:41 | 2021-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2021-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:35 | 2021-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:00 | 2021-10-21
01:55 | 2021-10-21
16:00 | 2021-10-20
14:00 | 2021-10-20
12:03 | 2021-10-20
11:35 | 2021-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website