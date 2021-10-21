بفستان أسود قصير جداً نادين نسيب نجيم تُشعل المواقع بجمالها.. ستُشارك بحدث عالمي! (صور)

نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت نادين ساحرة بفستان أسود قصير بأكمام من الموسلين وبفتحات عند الجانبين.

وقد نالت الصور إعجاب متابعيها الذين أثنوا على جمال نادين وانها فعلا استحقت لقب ملكة جمال لبنان.

وكانت نادين أعلنت عن إختيارها لتكون عضو في لجنة تحكيم ملكة جمال الكون الخاصة بالإمارات العربية المتحدة.

ونشرت الصورة الرسمية التي جاء فيها: "عضو في لجنة تحكيم ملكة جمال الكون في الإمارات العربية المتحدة نادين نسيب نجيم، ممثّلة حائزة على جوائز وملكة جمال سابقة".

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A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)





وأرفقت نجيم البوستر بتعليق جاء فيه: "إنّ مسابقة ملكة جمال الكون الخاصة بالإمارات ليست فقط لاستعراض الجمال أو الاحتفاء بالذكاء، بل هي مسابقة تتطلّب الشجاعة والعطف لخدمة أهداف معينة. كما أنها تتمحور حول تمكين النساء الأخريات واختيار اللطف في أقوالنا وأفعالنا".

وستُقام المسابقة الجمالية في السابع من تشرين الثاني المقبل، وهي متاحة لجميع المقيمات في الإمارات من سن 18 إلى 28 مع أكثر من ثلاث سنوات من الإقامة في الإمارات .