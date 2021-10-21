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فنون ومشاهير
"بيارو" في ذمة الله
Lebanon 24
21-10-2021
|
01:55
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توفي الممثل القدير بيار جماجيان عن عمر ناهز الـ72 عاماً.
جماجيان من مواليد 1951 الولادة في جلّ الديب، هو ربما أبرز لبناني من أصول أرمنيّة متمكّن من اللغة العربية، باستثناء الأخطاء التي يتعمَّد ارتكابها حين يؤدي شخصية الطفل.
بدأ حياته الفنية مع الرحابنة وقدم اعمالا خاصة لاقت نجاحا كبيرا لا سيما في شخصية "بيارو"، وفي خلال مسيرته قدم اعمالا مسرحية وتلفزيونية وسينمائية.
مع زياد الرحباني، أدى أدواراً لا تنسى في مسرحيات مثل "نزل السرور" (أواخر عام 1974) التي يعتبرها "نقلة نوعية في المسرح". وما زال الجمهور يذكر جيّداً شخصيّة الأرمني "الستيريو" التي أدّاها في "فيلم أميركي طويل" (1980)، ثم مشاركته اللافتة في "شي فاشل" (1983). أما مع الأخوين رحباني، فقد شارك في "ميس الريم" (1975)، ولاحقاً في "بترا" (1977).
هذا فضلاً عن العديد من المسلسلات والافلام السينمائية التي أغنت المكتبة اللبنانية بالعديد من الادوار المميزة، نذكر منها: يسعد مساكم ـ المعلمة والاستاذ ـ ابراهيم افندي ـ الدنيا لمين ـ الغالبون ـ قيامة البنادق ـ بدل عن ضايع ـ جنى العمر ـ هي وهي ـ اوتيل الافراح ـ حبيب ميرا ـ الطرابيش ـ كلام على ورق ـ حد السكين ـ لعبة الموت ـ مالح يا بحر ـ صائمون ولكن ـ حكاية امل ـ سكريتيرة بابا ـ سجن الايام ـ اول ع اخر.
ومن افلامه: بيبي ـ فيتامين ـ السيدة الثانية ـ اهلا لبنان.
فنون ومشاهير
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