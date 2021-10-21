سيرين عبد النور ورامي عياش في مسلسل واحد

بداية الشهر المقبل تبدأ شركة صادق الصباح بتصوير مسلسل درامي قصير خاص بالمنصات يجمع للمرة الأولى بين النجمة سيرين عبد النور والفنان اللبناني رامي عياش، ليست المرة الاولى التي يدخل رامي عياش عالم الدراما والتمثيل، فهو قدم أعمالاً سينمائية ودرامية خاصة قبل سنوات، وظهر في الحلقات الاولى من مسلسل "2020" هذا الموسم ، ليقع الخيار عليه ويكون بطلاً غلى جانب عبد النور في مسلسل خاص بدأت المخرجة اللبنانية رنده علم الإعداد له، اذ ستتولى الإخراج بعد إصرار عبد النور على مشاركة علم في تنفيذ المسلسل.

يأتي المسلسل ليضع حداً حول الكلام عن أن شركة الصباح مختلفة مع عبد النور وأنها لم تشركها في انتاجها الدرامي، وبذلك تطوى مساحة من الشائعات التي شغلت الوسط حول عدم تواجد عبد النور في مسلسلات درامية خاصة بشركة صادق الصباح، ولو أن تعاونها الأخير كان لصالح "ايغل فيلمز" في مسلسل "دانتيل" انتاج 2020 .

فهل يشكل تلاقي سيرين عبد النور ورامي عياش ثنائيًا جيداً؟ هذا ما تكشفه الأيام القليلة المقبلة، حيث من المتوقع عرض المسلسل نهاية رأس السنة الميلادية على منصة شاهد.