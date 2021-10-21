خبر وفاة عادل إمام ينتشر مُجدداً.. ما حقيقته؟

بشكل كبير انتشرت أمس الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بوفاة الممثل المصري عادل إمام، بأحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، الأمر الذي أقلق محبيه، إلا أن الدكتور أشرف زكي، أكد خلال تصريحات صحافية، أنها شائعة وليس لها أساس من الصحة.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تتردد فيها شائعات إصابة الفنان الكبير عادل إمام بوعكة صحية أو تتناول أخبار وفاته، خاصة في فترة الصيف والتي يلجأ فيها الزعيم للبعد عن أي مناسبات فنية ويقضي الصيف كله في فيلته بالساحل الشمالي، المر الذي يدفع عددا من مروجي الشائعات للخروج بشائعة مرضه أو وفاته مستغلين اختفاءه.

وكان المخرج رامي إمام، قد كذب شائعة اعتزال والده الزعيم عادل إمام، التمثيل، وقال: "لا طبعاً والدي مكمل شغله وأعماله.. وأتمنى أن يجمعني به مشروع فني جديد".

كما أكد أن والده بخير، قائلاً: "الحمد لله هو بخير ودائما الناس بتسألني عن صحته وأنا بطمن كل الجمهور وهو حالياً في إجازة".