فنون ومشاهير

من جديد... دينا الشربيني وحسن أبو الروس يثيران الجدل حول علاقتهما

Lebanon 24
21-10-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-877503-637704127546547053.jpg
Doc-P-877503-637704127546547053.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أثارت الفنانة دينا الشربيني والمطرب حسن أبو الروس، الجدل مجدداً بظهورهما معاً في المستشفى الذي نقلت إليه الفنانة بشرى عقب الحادث الذي تعرض له، حيث حرص الثنائي على زيارتها للاطمئنان على حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث سير.

وعلق العديد من الجمهور على طبيعة العلاقة بين الثنائي، حيث كثر ظهورهما في الفترة الأخيرة معاً مما أدى لإطلاق شائعة انفصال أبو الروس عن زوجته بسبب الغيرة من دينا وهي الأخبار التي نفاها أبو الروس، مؤكداً في تصريحات صحافية أنه يحب دينا كأخته، وأن العلاقة بينهما لا تتعدى الصداقة.

وكانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي قد أصدرت بياناً بشأن حادث بشرى، قالت فيه إنها كانت تصور بعض المشاهد الخاصة بمهرجان الجونة في دورته الخامسة، مع الفنان الشاب محمد مكاوي، وتعرضا لحادث انقلاب بيتش باجي ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولكن لم يصب أي منهما بإصابات خطيرة أو جسيمة.
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:12 | 2021-10-21
14:00 | 2021-10-21
13:22 | 2021-10-21
13:07 | 2021-10-21
12:39 | 2021-10-21
12:24 | 2021-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website