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فنون ومشاهير
من جديد... دينا الشربيني وحسن أبو الروس يثيران الجدل حول علاقتهما
Lebanon 24
21-10-2021
|
16:00
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أثارت الفنانة دينا الشربيني والمطرب حسن أبو الروس، الجدل مجدداً بظهورهما معاً في المستشفى الذي نقلت إليه الفنانة بشرى عقب الحادث الذي تعرض له، حيث حرص الثنائي على زيارتها للاطمئنان على حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث سير.
وعلق العديد من الجمهور على طبيعة العلاقة بين الثنائي، حيث كثر ظهورهما في الفترة الأخيرة معاً مما أدى لإطلاق شائعة انفصال أبو الروس عن زوجته بسبب الغيرة من دينا وهي الأخبار التي نفاها أبو الروس، مؤكداً في تصريحات صحافية أنه يحب دينا كأخته، وأن العلاقة بينهما لا تتعدى الصداقة.
وكانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي قد أصدرت بياناً بشأن حادث بشرى، قالت فيه إنها كانت تصور بعض المشاهد الخاصة بمهرجان الجونة في دورته الخامسة، مع الفنان الشاب محمد مكاوي، وتعرضا لحادث انقلاب بيتش باجي ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولكن لم يصب أي منهما بإصابات خطيرة أو جسيمة.
المصدر: لها
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