منى زكي تدخل حلبة المنافسة الدرامية في رمضان 2022

يبدو أن دراما رمضان، ومائدتها الفنية، جذبت منى زكي، للظهور بها للعام الثاني على التوالي، لاسيما بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسلها في رمضان الماضي "لعبة نيوتن"، حيث تعاقدت رسمياً مع إحدى الشركات المنتجة للظهور في مسلسل جديد يجري عرضه في دراما رمضان المقبل.وأعلنت الكاتبة والسيناريست المصرية مريم ناعوم، عن مسلسل جديد تقوم ببطولته منى زكي، وذلك من خلال حضورها ندوة تثقيفية حول الصحة النفسية للممثلين، والتي عقدت على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، الذي يقام في دورته الخامسة هذه الأيام.وقالت مريم ناعوم إن المسلسل يحمل اسم "لام شمسية"، على أن يتم تصويره خلال الفترة المقبلة، حيث وضعت الشركة في الحسبان عدم السماح لعامل الوقت بأن يتحكم في تأخر التصوير حتى رمضان المقبل.وتم تناقل معلومات عبر تقارير صحافية تفيد بأنه تم اختيار صناع المسلسل للنجمة منى زكي، على خلفية نجاحها في رمضان الماضي، إضافة إلى أن مسلسلها "لام شمسية"، سيكون اسماً مؤقتاً، وهو من تأليف مريم ناعوم، بالتعاون مع ورشتها الكتابية، ومن إخراج كريم الشناوي.وتشير التقارير إلى أن الشركة المنتجة للعمل بدأت التحضيرات المبدئية للمسلسل، وتم التعاقد مع الفنانين إياد نصار وأحمد رزق، لتقديم أدوار رئيسية مهمة ضمن أحداث المسلسل، على أن يتم التعاقد مع باقي الممثلين خلال الفترة المقبلة، مع وضع جدول زمني محدد للانتهاء من العمل.وقامت منى زكي، خلال شهر رمضان الماضي، ببطولة مسلسل "لعبة نيوتن"، وحقق العمل نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولة المسلسل: محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب وعائشة بن أحمد، وغيرهم.