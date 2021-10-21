23
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
19
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
منى زكي تدخل حلبة المنافسة الدرامية في رمضان 2022
Lebanon 24
21-10-2021
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يبدو أن دراما رمضان، ومائدتها الفنية، جذبت منى زكي، للظهور بها للعام الثاني على التوالي، لاسيما بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسلها في رمضان الماضي "لعبة نيوتن"، حيث تعاقدت رسمياً مع إحدى الشركات المنتجة للظهور في مسلسل جديد يجري عرضه في دراما رمضان المقبل.
وأعلنت الكاتبة والسيناريست المصرية مريم ناعوم، عن مسلسل جديد تقوم ببطولته منى زكي، وذلك من خلال حضورها ندوة تثقيفية حول الصحة النفسية للممثلين، والتي عقدت على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، الذي يقام في دورته الخامسة هذه الأيام.
وقالت مريم ناعوم إن المسلسل يحمل اسم "لام شمسية"، على أن يتم تصويره خلال الفترة المقبلة، حيث وضعت الشركة في الحسبان عدم السماح لعامل الوقت بأن يتحكم في تأخر التصوير حتى رمضان المقبل.
وتم تناقل معلومات عبر تقارير صحافية تفيد بأنه تم اختيار صناع المسلسل للنجمة منى زكي، على خلفية نجاحها في رمضان الماضي، إضافة إلى أن مسلسلها "لام شمسية"، سيكون اسماً مؤقتاً، وهو من تأليف مريم ناعوم، بالتعاون مع ورشتها الكتابية، ومن إخراج كريم الشناوي.
وتشير التقارير إلى أن الشركة المنتجة للعمل بدأت التحضيرات المبدئية للمسلسل، وتم التعاقد مع الفنانين إياد نصار وأحمد رزق، لتقديم أدوار رئيسية مهمة ضمن أحداث المسلسل، على أن يتم التعاقد مع باقي الممثلين خلال الفترة المقبلة، مع وضع جدول زمني محدد للانتهاء من العمل.
وقامت منى زكي، خلال شهر رمضان الماضي، ببطولة مسلسل "لعبة نيوتن"، وحقق العمل نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولة المسلسل: محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب وعائشة بن أحمد، وغيرهم.
تابع
الأكثر قراءة
4 أبراج تضحي من دون تردد لإسعاد الآخرين.. من هي؟
Lebanon 24
4 أبراج تضحي من دون تردد لإسعاد الآخرين.. من هي؟
00:00 | 2021-10-21
21/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء سقوط "الروايات المعلبة" لـ "واقعة الطيونة"؟
Lebanon 24
بدء سقوط "الروايات المعلبة" لـ "واقعة الطيونة"؟
23:21 | 2021-10-20
20/10/2021 11:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بري تحت الخطر.. هكذا تحرّك جنبلاط لحمايتِه
Lebanon 24
بري تحت الخطر.. هكذا تحرّك جنبلاط لحمايتِه
05:00 | 2021-10-21
21/10/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"فضيحة" في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
"فضيحة" في مطار بيروت! (فيديو)
02:41 | 2021-10-21
21/10/2021 02:41:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي الابراج المهيمنة في 2022.. تحقيق أمنياتهم في الحياة وهؤلاء ينتظرهم الزواج
Lebanon 24
هذه هي الابراج المهيمنة في 2022.. تحقيق أمنياتهم في الحياة وهؤلاء ينتظرهم الزواج
08:40 | 2021-10-21
21/10/2021 08:40:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:12 | 2021-10-21
ممثلة خليجة تكشف سبب إخفائها لأبنائها عن مواقع التواصل... (فيديو)
13:22 | 2021-10-21
قبلة من عمر الشريف جونيور لرجل تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صورة)
13:07 | 2021-10-21
باسل خياط تمنى اختفاء هذه الصورة له من الوجود (صورة)
12:39 | 2021-10-21
كلب يحاول نزع روب الاستحمام عن عارضة أزياء سعودية (صور)
12:24 | 2021-10-21
خبر انفصال نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم يحدث بلبلة... هذا ما تم كشفه
12:19 | 2021-10-21
على وشك الوصول للحضيض...ماذا يجري مع سيلينا غوميز؟
فيديو
بيارو في المعلمة والاستاذ "معقول خلص الضحك".. اليكم اجمل مقاطع كوميديا بيار جماجيان
Lebanon 24
بيارو في المعلمة والاستاذ "معقول خلص الضحك".. اليكم اجمل مقاطع كوميديا بيار جماجيان
07:00 | 2021-10-21
21/10/2021 22:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم مجهول يشبه "نجمة الموت" يحلق فوق القمر.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
جسم مجهول يشبه "نجمة الموت" يحلق فوق القمر.. شاهدوا الفيديو
23:24 | 2021-10-20
21/10/2021 22:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
منافس لسيارات "كيا" و"هيونداي" يغزو الأسواق قريبا... تعرفوا على "RX5 Max" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
منافس لسيارات "كيا" و"هيونداي" يغزو الأسواق قريبا... تعرفوا على "RX5 Max" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2021-10-20
21/10/2021 22:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact