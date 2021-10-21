بيارو في المعلمة والاستاذ "معقول خلص الضحك".. اليكم اجمل مقاطع كوميديا بيار جماجيان

هو بيار جماجيان الذي استطاع ان يحفر بعمق ابتسامة في ذاكرة جمهور الفن اللبناني. ببساطة لا يمكن نسيانها عندما نستذكر أداء "بيارو" في مسلسل "المعلمة والاستاذ" الى جانب الراحلين ابراهيم مرعشلي وهند ابي اللمع، وكُثر من ابطال العمل الذين غادروا عالمنا ولكنهم تركوا بصمة وعلامة في مراحل الزمن الجميل. وكأن بغيابهم "خلص الضحك".
وبيار جماجيان رسم علاقة مهمة مع جمهوره بابتسامة عريضة. قدّم كل الادوار ولكن هذا الدور لعلّه من أكثر البصمات حضوراً في مسيرته. نستعرض مقطعين من اجمل مشاهد "بيارو" ضمن المعملة والاستاذ.
وتوفي الممثل القدير بيار جماجيان عن عمر ناهز الـ72 عاماً.