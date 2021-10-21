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إعلامي لبناني مشهور يفكر بالترشح للانتخابات النيابية المقبلة... هذا ما كشفه

Lebanon 24
21-10-2021 | 06:53
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أعلن الاعلامي في قناة الـ"ال بي سي" بسام أبو زيد عن نيته بالترشح للانتخابات النيابية المقبلة. وقال في حديثٍ للـ"أو تي في": أفكر بالترشح للانتخابات، لكن الامر ليس سهلا ويتطلب تمويلا". وأضاف: "اذا قررت أن أترشح، فالمتن إحدى الدوائر التي أفكر بالترشح فيها كونها تضم مقعد روم كاثوليك".
 
 
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