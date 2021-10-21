إعلامي لبناني مشهور يفكر بالترشح للانتخابات النيابية المقبلة... هذا ما كشفه

أعلن الاعلامي في قناة الـ"ال بي سي" بسام أبو زيد عن نيته بالترشح للانتخابات النيابية المقبلة. وقال في حديثٍ للـ"أو تي في": أفكر بالترشح للانتخابات، لكن الامر ليس سهلا ويتطلب تمويلا". وأضاف: "اذا قررت أن أترشح، فالمتن إحدى الدوائر التي أفكر بالترشح فيها كونها تضم مقعد روم كاثوليك".