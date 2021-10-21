"تكفل بدراستي في الخارج"... هذا ما كشفه نيشان

كشف الإعلامي اللبناني نيشان ديرهاروتيونيان في أحدث لقاء تلفزيوني له خلال برنامج "جلسة عمر"، أن الفنان السعودي راشد الماجد تكفّل بمصاريف دراسته للماجستير في سويسرا قبل سنواتوقال نيشان: "بدي خبرك سر"، ليرد راشد "طفوا الكاميرا"، وأكمل نيشان حديثه: "سر مع الناس بدي أتشارك هالجزء من حياتي مع الناس كنت مقرر إنه اذا الله جمعنا بلقاء خبره".وروى نيشان تفاصيل ما حصل وقتها قائلًا: "سنة 2011 يا جماعة أخدت إجازة من التلفزيون mbc حتى آخد شهادة ماجستير تانية، اتصلت وقتها براشد قلتله بدي سافر ع سويسرا آخذ شهادة ماجستير في فلسفة الاتصال والتواصل، ولأنه أخ وصديق قلتله بتعرف هالقسط كتير غالي، قلي روح ادرس وذاكر صح"وأضاف نيشان: "بذكر تمامًا بعد بأسبوعين سافرت جنيف رحت الجامعة ادفع القسط لقيت القسط مدفوع، بعدها بفترة أخدت اتصال برايفت بسمع صوت راشد ها كيف حالك دغري ربطت أنه الي دفع القسط". وأكمل الإعلامي اللبناني حديثه: "قلي راشد أدرس عني وعنك كم أعلى علامة قلتله 10/10 أنا تخرجت 4/4وختم قائلًا: "واليوم إجت الوقت قول أنا ممتن لأنك بتدعم بغية النجاح وهدا الشي حبيت شاركه مع ملايين المتابعين بكل تقدير وامتنان"