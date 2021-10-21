فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تتعرض لحادث سير.. هكذا نجت منه وصور توضح حجم الاصابة في ذراعها ووجها

Lebanon 24
21-10-2021 | 09:33
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تعرّضت الفنانة بشرى أثناء وجودها في مدينة الجونة لحادث سير، حيث كانت برفقة أحد مشاهير "السوشيل ميديا" وهو شاب يُدعى محمد مكاوي. وأدى الحادث الى اصابتها ببعض الكدمات والرضوض في أنحاء مختلفة من جسمها. وأوضح شاهد عيان ان العناية الآلهية أنقذت بشرى ومكاوي من الحادث. 
 
وطمأن المنتج محمد العدل جمهور الفنانة بشرى من خلال تصريحات صحافية، أثناء وقوفه أمام مستشفى الجونة، أن بشرى لا تعاني من أي إصابات، وستخرج من المستشفى... وأضاف: "حلوة وزي الفل، وليس فيها أي شيء يدعو للقلق كلها أشياء بسيطة".
 
وظهرت بشرى في أحد الندوات الى جانب مكاوي، وآثار الحادث واضحة على ذراعها وجبينها. ونشر موقع "مصراوي" الفني مجموعة من الصور لبشرى ومكاوي.
 
 
 
يُذكر أنّ بشرى ومكاوي تعرضا للحادث أثناء تصويرهما احد المشاهد الخاصة بفعاليات مهرجان الجونة. 

المصدر: وكالات
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