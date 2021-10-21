الجمهور يهاجم هذه الفنانة بسبب نحافتها

ردت الفنانة المصرية هدى المفتي، على الانتقادات التي وصلتها مؤخرا بشأن نحافتها، بعدما ظهرت في مهرجان الجونة السينمائيوكتبت المفتي من خلال خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام" الآتي: "أيوة فعلا أنا خاسة جامد وده لأني كنت تعبانة فترة طويلة واتكلمت في الموضوع ده قبل كده"تابعت: "شكرا جدا لكل اللي وصلي المعلومة بأي طريقة.. وفعلا حاجة متخصكوش"وأضافت: "أنا فعلا مبسوطة كده ومتصالحة مع شكلي وجسدي مهما كان فيهم عيوب مش ذنبي إنكم بتدوروا على الكمال في حياتكم.. مع احترامي للجميع محدش ليه دعوة بجسمي وشكرا"( صدى البلد)