فنون ومشاهير

اطلالة جديدة للملكة رانيا (صور)

Lebanon 24
21-10-2021 | 09:38
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عند الحديث عن الأناقة الكلاسيكية الممزوجة باللمسة العصرية المميّزة، فلا بدّ أن يبادر إلى أذهاننا إطلالات الملكة رانيا التي تشتهر برقيها وإختياراتها المحتشمة مع إختيار أحدث الصيحات والقصات العصرية، كل ذلك في آن معاً. ومن نهر الأردن خطفت أحدث إطلالات الملكة رانيا الأنظار باللون الأزرق.

إليكم كل تفاصيل أحدث إطلالات الملكة رانيا المفعمة بالأناقة:
أطلت بحذاء ديور، Dior Songe، الذي تميّز بالقماش الستان الأزرق

زارت الملكة رانيا معرض منتجات تصاميم نهر الأردن، حيث أعربت عن إمتنانها لجهود كل السيدات اللواتي يعملن من قلبهن على المعروضات، كما شكرت كل داعمي وأصدقاء المؤسسة. ولهذه المناسبة، تميّزت إطلالة الملكة رانيا بإختيارها اللون الأزرق وتصميماً مميّزاً وراقياً.
 


وفي تفاصيل أحدث إطلالات الملكة رانيا، إختارت التوب الحريري الطويل من مجموعة Loewe الذي تميّز بقصته غير المتساوية asymmetric  فجاء التوب قصيراً من الأمام وطويلاً من الخلف، كما تميّز بالياقة العالية مع الوشاح المنسدل منها، ونسّقت مع التوب البنطلون بقصة الأرجل الواسعة والقصيرة باللون الأبيض ومن ماركة Loewe.

إختارت التوب الحريري الطويل من مجموعة Loewe الذي تميّز بقصته الـ asymmetric

إطلالة الملكة رانيا تزداد تميّزاً كالعادة من خلال إختيار الأكسسوارات المكمّلة للوك، فقد أطلت بحذاء ديور، Dior Songe، الذي تميّز بالقماش الستان الأزرق، إضافة إلى حقيبة من ماركة LOEWE "Flamenco Knot" باللون الأصفر.
 


اختارت الملكة رانيا حقيبة من ماركة LOEWE Flamenco Knot باللون الأصفر

أما من الناحية الجمالية، فقد تألقت الملكة رانيا بتسريحة شعرها المنسدل والمموّج مع المكياج السموكي الناعم. كما زيّنت اللوك بأقراط ناعمة من اللؤلؤ من تصميم Hirotaka.
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