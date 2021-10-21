اطلالة جديدة للملكة رانيا (صور)





إليكم كل تفاصيل أحدث إطلالات الملكة رانيا المفعمة بالأناقة: عند الحديث عن الأناقة الكلاسيكية الممزوجة باللمسة العصرية المميّزة، فلا بدّ أن يبادر إلى أذهاننا إطلالات الملكة رانيا التي تشتهر برقيها وإختياراتها المحتشمة مع إختيار أحدث الصيحات والقصات العصرية، كل ذلك في آن معاً. ومن نهر الأردن خطفت أحدث إطلالات الملكة رانيا الأنظار باللون الأزرق.إليكم كل تفاصيل أحدث إطلالات الملكة رانيا المفعمة بالأناقة:

أطلت بحذاء ديور، Dior Songe، الذي تميّز بالقماش الستان الأزرق



زارت الملكة رانيا معرض منتجات تصاميم نهر الأردن، حيث أعربت عن إمتنانها لجهود كل السيدات اللواتي يعملن من قلبهن على المعروضات، كما شكرت كل داعمي وأصدقاء المؤسسة. ولهذه المناسبة، تميّزت إطلالة الملكة رانيا بإختيارها اللون الأزرق وتصميماً مميّزاً وراقياً.





وفي تفاصيل أحدث إطلالات الملكة رانيا، إختارت التوب الحريري الطويل من مجموعة Loewe الذي تميّز بقصته غير المتساوية asymmetric فجاء التوب قصيراً من الأمام وطويلاً من الخلف، كما تميّز بالياقة العالية مع الوشاح المنسدل منها، ونسّقت مع التوب البنطلون بقصة الأرجل الواسعة والقصيرة باللون الأبيض ومن ماركة Loewe.



إختارت التوب الحريري الطويل من مجموعة Loewe الذي تميّز بقصته الـ asymmetric



إطلالة الملكة رانيا تزداد تميّزاً كالعادة من خلال إختيار الأكسسوارات المكمّلة للوك، فقد أطلت بحذاء ديور، Dior Songe، الذي تميّز بالقماش الستان الأزرق، إضافة إلى حقيبة من ماركة LOEWE "Flamenco Knot" باللون الأصفر. وفي تفاصيل أحدث إطلالات الملكة رانيا، إختارت التوب الحريري الطويل من مجموعة Loewe الذي تميّز بقصته غير المتساوية asymmetric فجاء التوب قصيراً من الأمام وطويلاً من الخلف، كما تميّز بالياقة العالية مع الوشاح المنسدل منها، ونسّقت مع التوب البنطلون بقصة الأرجل الواسعة والقصيرة باللون الأبيض ومن ماركة Loewe.إختارت التوب الحريري الطويل من مجموعة Loewe الذي تميّز بقصته الـ asymmetricإطلالة الملكة رانيا تزداد تميّزاً كالعادة من خلال إختيار الأكسسوارات المكمّلة للوك، فقد أطلت بحذاء ديور، Dior Songe، الذي تميّز بالقماش الستان الأزرق، إضافة إلى حقيبة من ماركة LOEWE "Flamenco Knot" باللون الأصفر.