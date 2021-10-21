فنون ومشاهير

على وشك الوصول للحضيض...ماذا يجري مع سيلينا غوميز؟

Lebanon 24
21-10-2021 | 12:19
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صدمت النجمة العالمية سيلينا غوميز الجمهور بحديثها على صفحتها الخاصة بالقول: "أنا على وشك الوصول للحضيض، أخبروني اذا اردتم أي شيء من هناك"، اذ شكّلت جدلا كبيرا، فبعض الجمهور اعتبر انها تمزح والبعض اعتبر انها تعيش قصة سيئة.
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lebanon 24
21/10/2021 20:15:20 Lebanon 24 Lebanon 24

​سيلينا غوميز

الحضيض

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