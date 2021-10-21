على وشك الوصول للحضيض...ماذا يجري مع سيلينا غوميز؟

صدمت النجمة العالمية سيلينا غوميز الجمهور بحديثها على صفحتها الخاصة بالقول: "أنا على وشك الوصول للحضيض، أخبروني اذا اردتم أي شيء من هناك"، اذ شكّلت جدلا كبيرا، فبعض الجمهور اعتبر انها تمزح والبعض اعتبر انها تعيش قصة سيئة.