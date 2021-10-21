فنون ومشاهير

خبر انفصال نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم يحدث بلبلة... هذا ما تم كشفه

Lebanon 24
21-10-2021 | 12:24
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أثار الإعلامي اللبناني إيلي باسيل الجدل حول إنفصال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن زوجها الدكتور فادي الهاشم بعد سنوات طويلة من الزواج.
 
وأحدث إيلي بلبلة واسعة في صفوف المتابعين، بعد نشره صورة الثنائي مع تعليق مثير للجدل حول إمكانية طلاقهما، وكتب: "عاتب ولوم من غير فراق.. أكيد هنوصل لإتفاق.. لو مش عشانا في حدّ بينا.. ممكن يضيع من الفراق".
وعبّر الجمهور عن صدمته بعد هذه المعلومة، فالمعروف عن الزوجين تفاهمها وعلاقتهما المميزة.
ولكن حتى الآن لا يوجد أي معلومات أكيدة عن الموضوع بإنتظار توضيح من نانسي أو زوجها والتأكيد ان كان الامر صحيحا أو لا.
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