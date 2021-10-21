فنون ومشاهير

كلب يحاول نزع روب الاستحمام عن عارضة أزياء سعودية (صور)

Lebanon 24
21-10-2021 | 12:39
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نشرت عارضة الأزياء السعودية مودل روز صوراً، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مستخدمة خاصية "الستوري"، تُظهر محاولة كلابها نزع ملابس الاستحمام عنها خلال تجولها في المنزل.
 
 
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السعودية

​مودل روز

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