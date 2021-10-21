كلب يحاول نزع روب الاستحمام عن عارضة أزياء سعودية (صور)

نشرت عارضة الأزياء السعودية مودل روز صوراً، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مستخدمة خاصية "الستوري"، تُظهر محاولة كلابها نزع ملابس الاستحمام عنها خلال تجولها في المنزل.