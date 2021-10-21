فنون ومشاهير

قبلة من عمر الشريف جونيور لرجل تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صورة)

Lebanon 24
21-10-2021 | 13:22
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دائماً ما يثير حفيد الممثل المصري عمر الشريف، عمر الشريف جونيور، الجدل من خلال منشوراته وصوره.
 
ومؤخرًا نشر على وسائل التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صورة له ولصديقه وهو يقبله،إذ أثارت هذه الصورة ضجة بين المتابعين.
 
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عمر الشريف جونيور

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