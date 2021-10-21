ماذا تقول جاهدة وهبي عن الفن والحب؟

كتبت فاطمة عبد الله في "الشرق الأوسط" حين يعم النشاز، يصبح الملاذ حناجرَ تلم تبعثُر الكون وتحتوي التائهين بعطف. يعطي الله الفنانة جاهدة وهبة صوتاً يجيد التنقل بين أمزجة غنائية مختلفة، ويهبها مَلَكات تتشاركها مع الناس بحُب. تلتقي في حوار فلسفي - صوفي - جمالي مع "الشرق الأوسط"، وتبوح بمكنونات روحها: "الحب ديني وإيماني. هو أدواتي ومفرداتي. وبه ومعه وله أطوف عالم الغناء وأجوب الكون"."هن في مهب النغم" من بياف إلى أم كلثوم، عرضٌ فني حلمت بتقديمه منذ سنوات، وسبق أن قدمته في دبي قبل "الكوفيد"، بحلة مختصرة. صفقت لها البحرين بحرارة، متيحة، بدعوة من هيئتها للثقافة والتراث، تقديمه كما ترغب. تغوص في أمواجه: "عرضٌ يعود بنا إلى زمن حناجر أنثوية شاهقة غنت الحب والأرض والإنسان. إلى عمالقة الغناء الأنثوي العربي والغربي بحلة جديدة ومتنوعة، وتوزيع مبتكر. إنه تجوال نغمي هارموني في أهم وأشهر أغنياتهن التي طبعت العصر وحفظها الجمهور. أجمل أعمال (ديفات) مثل أم كلثوم وبياف، وأقباس من أعمال أسمهان، داليدا، فيروز، صباح، مارسيدس سوسا... وأغنيات من ريبرتواري الخاص وألحاني".توجه تحية تقدير لفرقتها الموسيقية التي كانت من أوروبا ولبنان بقيادة لوكاس صقر، وتتابع الإبحار: «إنه ببساطة ارتحال موسيقي في عوالم هذه القامات الغنائية الكبيرة، وتابلوهات فنية تستعرض مناخات الزمن الجميل بالأبيض والأسود حيناً، وأحياناً بألوان العصر وأمزجته، بأداء درامي للأغاني، مُترف بإضاءة خاصة وسينوغرافيا أستطيع القول إنها لماحة. يكاد يكون هذا العرض متفرداً، لتقديمه كل هذه الأصوات بصوت واحد وفي عرض درامي واحد. هذا حقاً يسعدني، وسأحرص على أن نجول به في عواصم عربية وغربية".قبل البحرين، كانت مطربة الكلمة واللحن والصوت قد أحيت حفلاً تصفه بـ"الأجمل والأرقى" في قونية التركية، مسقط رأس مولانا الرومي، فكُرمت بدرع تقديرية. أي رمزية يتيحها المكان، ودلالات الغناء في الدورة الـ18 لمهرجان قونية الدولي للموسيقى الصوفية؟ يغمرها الحب وهي تفلش علينا سحره: "قونية يا أيقونة الروح وسليلة ذاكرة النور. جئتكِ يوماً بشوق الحلم للوصل، فسكنتِني حتى الوجد. جئتكِ باحثة عن سحر وسر، وعن تلك الطريق التي لا تؤدي إلا إلى بهائك. أيقنتُ حينها أن قونية لا تُدرك سوى بالقلب والبصيرة والشعر". تأتيها عاشقة، خاشعة، راقصة مع دراويشها لتدرك معهم هيام الروح بالمطلق، بيقين أن عناقها لا يُتاح سوى للمولهين بالروح المولوية الساكنة أرضها وسماءها، وللهائمين فيها حتى الثمالة.فريدة واستثنائية جاهدة وهبة. ترفع شأن الحوار وتعلي مقام الكلام. تجعل من الحديث حديقة، زهورها فواحة وعطرها يفيض فيغمر النفس. حين تغني، لا يعود المكان حيزاً ومادة، ولا أشكالاً هندسية. يصبح جمالاً وبهاءً، وندى يرطب رجفة الفجر. تكمل مخاطبة قونية: «كما جاء قبلي كل مريديكِ ليعثروا على بخور الحقيقة، تبعتُ ذلك القبس في أنفاس مولانا حين يلفظ اسمك في قصيدته العالية. قونية الهانئة الندية السخية التاريخية، محجة التائقين للتسامح والسلام. وقبلة المدن المعلقة على زمن لا يشبه هذا الزمان».احتفلت بعيد ميلادها؛ ويا سيدة جاهدة، هذا العمر يمر، فأي أسى يترك في الأعماق؟ يفاجئها أصدقاؤها وأخواتها عاماً بعد عام باحتفال مختلف وجديد. في كل مرة تكون سعيدة، علماً بأنها لست ممن يخططون للاحتفال بأعيادهم: «أستقبل الزمن الآتي بأمل، ولستُ ممن يخافون العمر. الفن يؤطر حياتي، فمم أخاف؟ هو قصتي الحميمة وفرحي وترحي وماضي ومستقبلي. أنا في قلب الوقت، والوقت مع الفن دائم الالتهاب. معه أنا على موعد مستمر مع الحياة، أرتشفُ جرعة المطلق كل لحظة وعلى مهل. به أطمح أن أتسلل إلى غيابي الذي سيكون، بعد مرور كل أعياد الميلاد هذه، وبعد مضي العمر».تغني للإنسانية وتنادي بالحب والعشق. ماذا لو توقفنا قليلاً عند بدايات الإحساس برغبة إتقان هذا الغناء والتمرس به؟ كم غير فيها طريق العرفان وجعلها إنسانة كونية؟ كل ما تقوم به هو «إدراك الفؤاد لا أكثر». وهو «معرفة ربما راكمتُها خلال هذه الحياة، وعبر محطاتها الجميلة والحزينة. وربما هو فيض نور أشرق في القلب، أو دليل الحكمة الذي اختزنتُه جراء حب أو خيبة أو فرحة عابرة، ككل ما يعبر». تأخذها هذه الدرب ولعلها سلكتها من دون انتباه: «انتابتني خياراتي الأدبية، وقد تراءت على شكل مكاشفات ومشاهدات عزلتني مع القصيدة والنغم».