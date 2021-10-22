فنون ومشاهير

فيفيان أنطونيوس مع "عروس بيروت"

Lebanon 24
22-10-2021 | 23:00
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انضمّت الممثلة فيفيان أنطونيوس إلى فريق مسلسل "عروس بيروت" الذي يصوّر حالياً تمهيدا للبدء بعرضه منتصف تشرين الثاني المقبل. ونشرت فيفيان صورا من الكواليس جمعتها بكل من تقلا شمعون وكارمن بصيبص ورانيا سلوان، علما بأنه من الأسماء الجديدة المنضمة أيضا إلى الجزء الثالث كارمن لبس في دور عمة الأبناء ضاهر والممثل السوري خالد القيش والإعلامية التلفزيونية نوال بري في أول تجربة تمثيلية لها.
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