فنون ومشاهير

هل من جزء ثانٍ "صالون زهرة"؟

Lebanon 24
23-10-2021 | 02:00
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طرحت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم إستفتاء عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، سألت فيه المتابعين إن كانوا يريدون جزءاً ثانياً من مسلسل "صالون زهرة".وعلّقت بمنشور ثانٍ أن هذا التصويت للتسلية وقالت: "على فكرة السؤال للتسلية فقط".
وصوّت أغلبية المتابعين بـ"نعم"، إذ يرغبون بجزء ثان بعد نجاح الجزء الأول.
 
الجدير ذكره أن العمل مؤلف من 15 حلقة ومن تأليف نادين جابر، إخراج جو بو عيد وإنتاج شركة "صباح إخوان"، ومن بطولة الممثلين نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طوني عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي أبي سمرا، زينة مكي، نهلا داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال ولين غرّة.
 
 
المصدر: الفن
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