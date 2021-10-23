رغم انفصالهما... دينا الشربيني ترقص أمام عمرو دياب!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، مقطع فيديو للفنان عمرو دياب يغني في أحد الأفراح بمدينة الغردقة في البحر الأحمر، بحضور الفنانة دينا الشربيني.وتظهر الفنانة دينا الشربيني وهي ترقص على أغانيه في حضور العروسين، ويعد هذا الظهور الأول للفنانة دينا الشربيني وعمرو دياب، بعد انفصالهما منذ فترة وتكهنات عن انتهاء علاقتهما للأبد.وكان الإعلامي المصري تامر أمين، قد أعلن انفصال الفنانين المصريين، وذلك بعد تداول العديد من الشائعات في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.