إعلامية تُعلن عن إصابتها بـ"كورونا"... وهذا ما طلبته من الجمهور

أعلنت الإعلامية هبة الأباصيري، عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" عن إصابتها بفيروس كورونا، مطالبة الجمهور بالدعاء لها لحين التماثل للشفاء.وكتبت على صفحتها قائلة: "إيجابي كوفيد 19.. الحمد لله رب العالمين". وتلقت هبة العديد من التعليقات التي دعت لها بالشفاء العاجل.