فنون ومشاهير

مقتل فنان شاب رمياً بالرصاص... إليكم تفاصيل الحادثة المؤسفة

Lebanon 24
23-10-2021 | 08:00
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قُتل مغني الراب السويدي إينار رمياً بالرصاص، قرابة الساعة الحادية عشرة من ليل الخميس الجمعة.

ووافت المنية الفنان في مكان الحادث أسفل مبنى في حي ”هاماربي سيوستاد“ السكني قرب العاصمة ستوكهولم، قبل التمكن من اسعافه إلى أحد المستشفيات.

وتعرض المغني واسمه الحقيقي نيلس كورت إريك إينار غرونبرغ (19 عاماً) لمحاولة خطف فاشلة في عام 2020، على يد خصمه ياسين بين الذي أدين في تموز الماضي، بالسجن مدة 10 أشهر.

وأدى مقتل"إينار إلى تصاعد الغضب ضد العنف المرتبط بالعصابات الذي اجتاح البلاد في الأعوام الماضية.
المصدر: لها
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