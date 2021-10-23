مخرج يظهر حافي القدمين في مهرجان الجونة لهذا السبب (صورة)

أثارت إطلالة المخرج المغربي هشام العسري بالدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الصدمة والجدل بين المتابعين، إذ صعد على المسرح ليتسلم جائزته حافي القدمين.

وفاز فيلم "محبون سعداء" لـ هشام ضمن فئة الأفلام ما بعد الإنتاج، وهو إنتاج مشترك بين المغرب وفرنسا.

وصرّح هشام عند صعوده المسرح: "فزت اليوم بجائزتين عن فيلمي هايش مايش في فئة الأفلام بمرحلة ما بعد الإنتاج، ومحبون سعداء المشارك في فئة أفلام مرحلة التطوير".

وعن سبب ظهوره حافي القدمين، علل العسري أنه يريد القول بطريقة هزلية للمتحدثين عن المهرجان والفساتين، "ركزوا في السينما والفن لا الملابس".