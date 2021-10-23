فنون ومشاهير

ضحية الفيلم السينمائي.. اتهامات تلاحق شخصًا بعينه

Lebanon 24
23-10-2021 | 06:58
A-
A+
Doc-P-878279-637705950991845827.jpg
Doc-P-878279-637705950991845827.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت تتكشف مزيد من التفاصيل عن إطلاق النار المروع الذي أحدث أثناء تصوير فيلم "راست"، وقتل فيه مديرة التصوير هاليانا هاتشينز وأصيب المخرج جويل سوزا وبجروح خطيرة.


ومع أن الممثل الأميركي الشهير، أليك بالدوين، هو من أطلق النار على الاثنين عن طريق الخطأ أثناء تصوير الفيلم في ولاية نيو مكسيكو، إلا أن الاتهامات تلاحق شخصا آخر، بحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، السبت.
 
ووجهت المشرفة على سيناريو الفيلم، مامي ميتشل، أصابع الاتهام إلى مساعد المخرج ديف هولز بالمسؤولية عن المأساة التي وقعت، مؤكدة أنه هو المسؤول عن تفقد الأسلحة النارية.

وتساءلت الصحيفة البريطانية: لماذا يوجد سلاح محشو بذخيرة حية في موقع التصوير؟ 

وكانت من الذين تحدثوا مع خدمات الطوارئ فور وقوع الحادثة لطلب المساعدة، وجرى كشف تفاصيل المكالمة التي تضمنت محاولات فريق العمل لإنقاذ زميلتهم، واتهامات لمساعد المخرج بالإهمال.
 
وقالت: "نحن بحاجة إلى سيارة إسعاف. لقد تم تصوير شخصين بطريق الخطأ في مجموعة فيلم عن طريق الخطأ".

وسألها مسؤول الطوارئ عما إذا كانت الإصابات الرصاص الحقيقي أم غير ذلك، لتجيب بأنها لا تعرف.

وسمعت المشرفة وهي تقول "إنه من المفترض أن يفحص الأسلحة. إنه مسؤول عما حدث".

وتظهر التحقيقات الأولية أن السلاح الذي أطلقت منه الأعيرة النارية كان واحد من ثلاثة أسلحة على عربة خارج الهيكل الخشبي حيث كان يتم تصوير المشهد.

وحمل هولز أحد هذه الأسلحة وأدخلها إلى المكان الذي يتم التصوير فيه، من دون أن يدري أنه محشو بالرصاص.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2021-10-25
04:00 | 2021-10-25
03:00 | 2021-10-25
02:00 | 2021-10-25
01:30 | 2021-10-25
16:00 | 2021-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website