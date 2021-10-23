ضحية الفيلم السينمائي.. اتهامات تلاحق شخصًا بعينه

بدأت تتكشف مزيد من التفاصيل عن إطلاق النار المروع الذي أحدث أثناء تصوير فيلم "راست"، وقتل فيه مديرة التصوير هاليانا هاتشينز وأصيب المخرج جويل سوزا وبجروح خطيرة.





ومع أن الممثل الأميركي الشهير، أليك بالدوين، هو من أطلق النار على الاثنين عن طريق الخطأ أثناء تصوير الفيلم في ولاية نيو مكسيكو، إلا أن الاتهامات تلاحق شخصا آخر، بحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، السبت.

ووجهت المشرفة على سيناريو الفيلم، مامي ميتشل، أصابع الاتهام إلى مساعد المخرج ديف هولز بالمسؤولية عن المأساة التي وقعت، مؤكدة أنه هو المسؤول عن تفقد الأسلحة النارية.



وتساءلت الصحيفة البريطانية: لماذا يوجد سلاح محشو بذخيرة حية في موقع التصوير؟



وكانت من الذين تحدثوا مع خدمات الطوارئ فور وقوع الحادثة لطلب المساعدة، وجرى كشف تفاصيل المكالمة التي تضمنت محاولات فريق العمل لإنقاذ زميلتهم، واتهامات لمساعد المخرج بالإهمال.