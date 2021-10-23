فنون ومشاهير

رعب في صفوف الفنانين.. كورونا كانت موجودة معهم في الجونة

Lebanon 24
23-10-2021 | 14:00
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حالة من الرعب انتابت عددًا كبيراً من الفنانين، أعادت للأذهان ما حدث العام الماضي بعد انتهاء مهرجان الجونة السينمائي، بعد إصابة عدد كبير من النجوم بفيروس كورونا عقب عودتهم من المهرجان، حيث أعلن المهندس سميح ساويرس مؤسس مهرجان الجونة عن اكتشاف أربع حالات إصابة بكورونا خلال فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان الذي انتهت فعالياته أمس (الجمعة)، الأمر الذي أثر فزع عدد من الفنانين المتواجدين في المهرجان.

ورغم طمأنة سميح ساويرس خلال كلمته بحفل الختام بأن وجود أربع حالات إصابة فقط بفيروس كورونا يعد نجاحاً للمهرجان في مواجهة هذه الجائحة، ويصدر صورة للعالم أن مصر قادرة على مواجهة هذا الوباء، إلا أن ذلك لم يمنع الخوف لدى بعض الفنانين من انتقال العدوى إليهم.

واختتم أمس مهرجان الجونة السينمائي فعالياته بحضور العديد من نجوم الفن بالوطن العربي، وكان من أوائل الحاضرين عبير صبري، وأسماء جلال، وجالا هشام، وسمية الخشاب، الإعلامية بوسي شلبي، ناهد السباعي ووالدتها، والكاتبة إنجي علاء، ومريم الخشت، والفنانة بشرى مع زوجها رغم إصابتها، وعلاء عرفة، ريا أبى راشد، نجلاء بدر، بسمة. 
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