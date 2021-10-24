بعد خبر طلاقهما الذي أثار بلبلة.. نانسي عجرم تظهر مع زوجها فادي الهاشم في عشاء خاص شاهدوا الصورة

انتشرت صورة مساء أمس على مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم وقد ظهرا معا في عشاء خاص وكأنهما أرادا من خلالها تكذيب شائعات طلاقهما.

وأثار الإعلامي إيلي باسيل جدلاً واسعاً منذ تلميحه بخبر طلاق الفنانة نانسي عجرم من زوجها الطبيب فادي الهاشم، عبر حسابه الشخصي على انستغرام، وهو ما تسبب في إثارة حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلقى فادي اتصالاً من الصحافة والإعلام وأبرز الصفحات الخاصة بزوجته ليرد على تلك الشائعة، وسرعان ما نفى شائعات الانفصال من خلال تسجيل صوتي أرسله إلى إحدى معجبات زوجته، والتي بدورها قامت بنشره.

وقال فادي: "كذا فان بعتلي أنا بستغرب إن طلعت الخبرية أنا طالع البيت اشوف الموضوع ده... أكيد نانسي أمانة... انتوا كلكن أمانة بتعقدوا انتوا".

وارتبط الهاشم وعجرم في عام 2008، وانجبا طفلة في نفس يوم ميلادها 16 أيار 2009 سمّياها ميلا، وأنجبا ابنتهما الثانية إيلا في 23 نيسان 2011، وفي 30 كانون الثاني 2019، وُلدت ابنتهما الثالثة ليا.