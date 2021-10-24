فنون ومشاهير

حكم جديد ضد محمد وزيري بقضية الاستيلاء على أموال هيفا وهبي.. العقوبة قاسية! (صورة)

Lebanon 24
24-10-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-878431-637706404359918655.jpg
Doc-P-878431-637706404359918655.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أصدرت محكمة جنح قصرالنيل حكما ضد محمد وزيري المدير السابق لأعمال الفنانة هيفا وهبي.

 

وأصدر ياسر قنطوش محامي هيفا وهبي بيانا جاء فيه أن الحكم الصادر بحبس وزيري 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه، و50 ألف وواحد تعويض بشكل موقت، في القضية رقم 6601 لسنة 2021.

 

 
 

وأضاف قنطوش أن هذا الحكم يعتبر الثاني ضد وزيري، حيث سبق وصدر حكم عليه بسجنه خمسة سنوات، من محكمة زايد ليصبح إجمالى الأحكام ضده حتى الآن 8 سنوات.

 

وكانت هيفا قد اقامت دعوى في أيار 2020، ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيري بتهمة استيلائه على مبلغ 63 مليون جنيه من ممتلكاتها بتوكيل عام، ويتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من قِبل المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2021-10-25
04:00 | 2021-10-25
03:00 | 2021-10-25
02:00 | 2021-10-25
01:30 | 2021-10-25
16:00 | 2021-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website