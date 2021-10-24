حكم جديد ضد محمد وزيري بقضية الاستيلاء على أموال هيفا وهبي.. العقوبة قاسية! (صورة)

أصدرت محكمة جنح قصرالنيل حكما ضد محمد وزيري المدير السابق لأعمال الفنانة هيفا وهبي.

وأصدر ياسر قنطوش محامي هيفا وهبي بيانا جاء فيه أن الحكم الصادر بحبس وزيري 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه، و50 ألف وواحد تعويض بشكل موقت، في القضية رقم 6601 لسنة 2021.

وأضاف قنطوش أن هذا الحكم يعتبر الثاني ضد وزيري، حيث سبق وصدر حكم عليه بسجنه خمسة سنوات، من محكمة زايد ليصبح إجمالى الأحكام ضده حتى الآن 8 سنوات.

وكانت هيفا قد اقامت دعوى في أيار 2020، ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيري بتهمة استيلائه على مبلغ 63 مليون جنيه من ممتلكاتها بتوكيل عام، ويتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من قِبل المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.