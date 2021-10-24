فنون ومشاهير

صُمم خصيصا لها من قبل شركة ألمانية.. هل ارتدت اليسا درعا واقية من الرصاص في العراق؟ (صور)

Lebanon 24
24-10-2021 | 02:00
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انتشرت اخبار تفيد بأن الفنانة اليسا ارتدت درعا واقيًا ضد الرصاص خلال حفلها الأخير الذي أحيته في العراق.

 
 

وتداول رواد Twitter صورًا لها من الحفل أظهر انها ارتدت درعًا تم تصميمه خصيصا لها من قبل شركة ألمانية، وعلقوا قائلين: "إليسا لابسة درع ضد الرصاص في حفلة بغداد !!".

 
 

وحاولت اليسا تغطية الدرع من خلال تصميم الفستان الذي خلق تمويها عند منطقة الصدر.

 
 

الا ان اليسا ردت على أخبار ارتداء الدرع الواقي من الرصاص عبر "تويتر" قائلة: "درع واقي؟؟؟؟ ولاووو"

 
 

ولاقى الحفل تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، حيث تصدرت إليسا التريند في العراق بهاشتاغ حمل اسم "إليسا في بغداد"، تداول فيه الجمهور كافة أحداث وفيديوهات الحفل الذي رفع شعار "كامل العدد".

 

 
 
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