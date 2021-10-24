فنون ومشاهير

خالد ابن راغب علامة حديث السوشيل ميديا بوسامته.. نسخة عن والده! (صور)

Lebanon 24
24-10-2021 | 04:00
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نشرت جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت جيهان في الصورة برفقة ابنها خالد في احد المطاعم في دبي حيث يقيم الأخير.

 

A post shared by Jihan Alama (@jihanalama)


 

ولفت المتابعون وسامة خالد الذي أصبح يُشبه أكثر فأكثر والده راغب.

 

 
 
 

يُذكر ان خالد وشقيقه لؤي انتقلا للعيش في دبي بعد التطورات الأخيرة التي شهدها لبنان.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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