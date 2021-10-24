خالد ابن راغب علامة حديث السوشيل ميديا بوسامته.. نسخة عن والده! (صور)

نشرت جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام.
وظهرت جيهان في الصورة برفقة ابنها خالد في احد المطاعم في دبي حيث يقيم الأخير.
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ولفت المتابعون وسامة خالد الذي أصبح يُشبه أكثر فأكثر والده راغب.
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يُذكر ان خالد وشقيقه لؤي انتقلا للعيش في دبي بعد التطورات الأخيرة التي شهدها لبنان.