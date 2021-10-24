ممثل لبناني عن مايا دياب: "بخيلة وشايفة حالا"! (فيديو)

شارك الممثل عباس جعفر في مقابلة مع الإعلامية رابعة الزيات ضمن برنامج "شو القصة" حيث تحدّث عن عدّة أمور شخصية وفنية.

وروى جعفر حادثة طريفة حصلت بينه وبين الفنانة مايا دياب إذ قال إنّه عندما كان يعمل عامل لتوصيل الأثاث أوصل "كنبة " لمنزل مايا دياب التي كانت تسكن في الطابق العاشر.

وأضاف أنه كان متحمسًا لأنّه يعرفها عندما كانت في فرقة الـ "فور كاتس" وتوقع أن تعطيه بقشيشًا كبيرًا.

وتابع عباس حديثه بالقول إنّه عندما أوصل الأغراض لمايا لم تعطه شيئًا فانزعج وقال لصديثه إنّها بخيلة، لكن مايا عادت وصرخت له من الشرفة وأعطته مئة دولارًا أميركيًا بقشيش.

وقد تفاعل الجمهور مع هذه القصة معربين عن محبتهم الكبيرة لعباس ومايا.