فنون ومشاهير

فنانة شهيرة في تصريح غريب قبل تصوير مشهد اغتصاب: "اللي نفسه في حاجة يعملها"

Lebanon 24
24-10-2021 | 11:00
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كشف مصدر من داخل كوليس فيلم "المحكمة" الذي انتهت الفنانة غادة عالد من تصويره عن مشهد مهم من أهم مشاهدها في أحداث الفيلم وهو مشهد تحرش، حيث يجتمع عليها عدد من الشباب ليتحرشوا بها ضمن سيناريو وأحداث الفيلم، الذي تتعاون فيه مع المُخرج الكبير محمد أمين، الذي قدم من قبل عددًا من الأفلام أبرزها "فيلم ثقافي" و"بنتين من مصر".

وأوضح المصدر أن غادة ولأجل زيادة المصداقية ليخرج المشهد بشكل واقعي، ويصبح علامة من علامات السينما، على غرار مشهد النجمة الراحلة سعاد حسني والتي قدمته في فيلم "الكرنك"، جمعت الكومبارس المقرر أن يشاركوها المشهد لإذابة الجليد والرهبة بينها وبينهم، وأخبرتهم: عاوزين المشهد يطلع حقيقي، كل اللي نفسه في حاجة يعملها.

وبالفعل خرج المشهد بشكل واقعي، وذلك بعدما أذابت غادة عادل تِلك الرهبة وشجعت الشباب على التحرش بها بشكل واقعي لخدمة الدراما، وهو الأمر الذي لم يخيبه الشباب المُشاركون في المشهد.

وفي تصريحات صحافية قال المُخرج محمد أمين إن الفيلم حاليًا في مرحلة المكساج ويعد من الأفلام التي تناقش عدداً من القضايا الخاصة بالنساء بما فيها قضايا التحرش وقضايا اغتصاب القاصرات، وأن غادة عادل ستقدم دوراً مفاجأة.

يشار إلى أن فيلم المحكمة يتناول العديد من القضايا المهمة من واقع المجتمع، ويسلط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وهو من نوعية الأفلام التي تدور أغلب أحداثها في مكان واحد ووقت واحد وتتناول قصة الفيلم قضية الاغتصاب، والجدال حول الميراث، والتحول الجنسي.

المصدر: لها
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