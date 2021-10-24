صورة نور ستارز مع أحمد السقا حديث الجمهور

فاجأت البلوغر واليوتيوبر العراقية نور ستارز جمهورها المتابع لحسابها في "انستغرام" بصورةٍ لها مع "حبيب العمر" أو كما وصفته بـ"كراش العمر"، وهو الفنان المصري أحمد السقا.

وظهرت نور ستارز، في الصورة، برفقة أحمد السقا الذي كان مرتدياً قميصاً باللون الرمادي، في حين ارتدت نور فستاناً أسود اللون، مبينةً أنَّها ورغم اعتبارها السقا بالنسبة لها "كراش" العمر لكن صداقتها التي بدأت مع زوجته ستمنع "الكراش" عليه مجدداً.

ورغم أنّ نور ستارز أشارت في حسابها إلى أحمد السقا الذي بدا أنه تابع حسابها بعد تلك الصورة وتعارفهما معاً في مهرجان الجونة، لكنه تجاهل الرد عليها في حين أنّ مها الصغير زوجة أحمد السقا لم ترد أيضاً، لكن الصورة شهدت تفاعلاً كبيراً بين الجمهور.