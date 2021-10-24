فنون ومشاهير

معتصم النهار يتحدث عن لبنان.. هذا ما قاله

Lebanon 24
24-10-2021 | 16:00
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وجّه الممثل السوري معتصم النهار رسالة الى الشعب اللبناني الذي يمرّ بظروف صعبة جداً. وقال في تصريح له لمحطة One Tv: "أنا ما عاد بعتبر حالي جايي إحكي شي للبنان لأنو أنا بحس انو وجعي من وجع لبنان. وأنا شخصياً صرلي تقريباً 3 سنين مستقرّ بشكل كامل بلبنان".

وتابع النهار: "معاناتي وحدة مع اللبنانيين. فبقول يا رب الله يحمي هالبلد. وبيروت دائماً أنا بحكيها أديش فتلت أديش شفت لبنان بالنسبة لإلي هوي أجمل بلد بالعالم. ما عم بحكي حكي صحافة وإعلام. هي وجهة نظري. الله يحمي لبنان وشعبو الله يفرّج عالجميع وان شاء الله يا رب خطوة ورا خطوة بيرجع لبنان متصدّر لكل البلاد العربية".
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