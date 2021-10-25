زينة ترفض "بنات رزق" بسبب أحمد عز!

اتخذت الفنانة زينة موقفا غريبا من احدى شركات الإنتاج التي عرضت عليها المشاركة في بطولة الفيلم "بنات رزق"، غير أنها اشترطت تغيير الاسم لأنه يتشابه بشكل واضح مع فيلم "ولاد رزق" والذي قام ببطولته أحمد عز، وقدم منه جزأين، لكن منتج الفيلم رفض طلبها، وهو ما دفعها إلى الاعتذار عن بطولة العمل الذي تدور أحداثه في إطار أكشن اجتماعي، حول 4 بنات تربطهن قرابة.والطريف أن قصة الفيلم لا تمت بصلة لأحداث "أولاد رزق"، وهو من تأليف كريم شيرين، وإخراج مرقس عادل، وتم التعاقد مع شيرين رضا وغادة عادل وتم ترشيح روبي أيضا للبطولة.