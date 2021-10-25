ممثلة لبنانية تُعلن زواجها بشكل مفاجئ وتخفي هوية العريس.. شاهدوا الصور

نشرت الممثلة ماريبال طربيه عبر صفحتها على تطبيق انستغرام صورا لها بفستان الزفاف معلنة زواجها بشكل مفاجئ .

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A post shared by B E L L E - ماريبال طربيه (@maribelletarabay)





وبدا في إحدى الصور العروسان وهما يضعان يديهما فوق بعضهما على الإنجيل المقدس في الكنيسة، من دون ان تظهر هوية العريس.

وارتدت ماريبال فستانا مميزا ضيقا باللون الأبيض بفتحة عند الجانب مع شال من الريش.

يُذكر ان ماريبال خاضت للمرة الاولى تجربة التمثيل في فيلم "أولاد النواب"، ثم شاركت في عدد من المسلسلات منها حبيبي اللدود، هند خانم، آخر الليل. وهي الوصيفة الاولى لملكة جمال لبنان عام 2016.