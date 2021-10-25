الموت يؤلم أحلام بأعز الناس.. وكلمات من القلب (صورة)

أعلنت الفنانة الاماراتية أحلام من خلال منشور على السوشيال ميديا عن حزنها الشديد لوفاة عمتها، من دون أن تكشف أي تفاصيل إضافية.

وشاركت احلام متابعيها عبر انستغرام بآية قرآنية، ونعت شقيقة والدها بكلمات من القلب قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى عمتي هيا بنت هزيم بن جاسم الشامسي".

وأضافت: "اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها، وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم عاملها بما أنت أهله ولا تعاملها بما هي أهله، اللهم اجزها عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا".

وتابعت: "اللهم إن كانت محسنة فزدها من حسناتها وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها سيئاتها، اللهم أدخلها الجنة بلا حساب يا رحيم واجعل هذه الأيام خير أيامها يا رب".