تصريحات نارية لنضال الأحمدية: أحمد عز تخلى عن ممثلة لبنانية يوم خطوبتهما.. وهكذا وصفت أصالة! (فيديو)

أحدثت تصريحات الإعلامية نضال الأحمدية في برنامج "المجهول" ضجة كبيرة، خاصة المعلومات التي ذكرتها للمرة الأولى عن النجم المصري أحمد عز والنجمة السورية أصالة نصري وعلاقتها بشقيقتها، ومنحت لقب "الداعشية".

وكشفت الأحمدية عن قصة حب جمعت الفنان المصري بممثلة ونجمة لبنانية شهيرة من دون الكشف عن هويتها، وقالت: "عز كان قد ارتبط بممثلة لبنانية رائعة الجمال وهي من أهم الممثلات لمدة 6 سنوات ويوم خطوبتهما أغلق هاتفه ولم يحضر إلى بيروت وتهرب من الخطبة".

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ورغم أن الاعلامية تجنبت الكشف عن إسم الفنانة اللبنانية إحتراماً لها ولخصوصيتها، إلاّ أن العدد الأكبر من المتابعين ذكر أسم النجمة نور التي سبق وأن قدمت عملاً مع عز وإنتشرت حينها معلومات عن وجود علاقة حب بينهما.

وعن دعمها ومساندتها للفنانة زينة في أزمتها مع عز أكدت أنها لا تعرفها بشكل شخصي ولم يتقابلا من قبل ولكن دفاعها عنها يأتي لما فعله عز معها.

وخلال اللقاء، أثارت الأحمدية ضجة كبيرة بما قالته عن أصالة: "بتحاول من جديد تدمير ريم أختها، ريم تزوجت واحد مسيحي وتعاملت معها بطريقة بشعة، حتى وصلت فيها إنها تتصل بزوجها السابق، يعني بأبو الأولاد وتقله بالحرف، إنت بتقبل أولادك يربوا مع مسيحي".

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وأضافت: "هيدا الشي بخليك تفكر برهبات معلولة والدواعش، وهذا فكر داعشي، فأنا بتهمها بالتعصب الديني والداعشية".